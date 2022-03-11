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Официальная хроника
11 марта 2022  13:46

Столтенберг: События на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией

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События на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией. Таким мнением поделился генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. 

«НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба», — приводит его слова РИА Новости. 

«Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам», — решил Столтенберг. 

23 февраля главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он сказал, что для этого планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

#спецоперация на Украине
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