Столтенберг: События на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией

События на Украине не должны превратиться в войну НАТО с Россией. Таким мнением поделился генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. Против оккупационных сил ведется большая борьба», — приводит его слова РИА Новости.

«Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к большим жертвам», — решил Столтенберг.

23 февраля главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой он назвал «защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он сказал, что для этого планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».