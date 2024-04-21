Столтенберг считает, что Штатам «еще не поздно» помочь Киеву с оружием

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Соединенные Штаты и НАТО «еще не опоздали» с новыми поставками оружия Украине, но их «задержка имела реальные последствия». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на американский телеканал MSNBC. Напомним, ранее генерального секретаря альянса попросили прокомментировать одобрение Палатой представителей Конгресса США новой военной помощи Киеву.

Столтенберг обратил внимание на то, что у России намного больше боеприпасов, а Украине снарядов категорически не хватает. Причем соотношение в боевых запасах у стран примерно 1 к 5 и даже 1 к 10 в зависимости от участка линии фронта.

По мнению генсека, пакет помощи от Штатов должен помочь Украине сбивать российские ракеты, удерживать линию фронта и наносить глубинные удары по российским военным объектам.

Он также сказал, что страны НАТО скоро хотят озвучить свои новые поставки оружия для Украины, в частности системы ПВО. Со слов Столтенберга, «натовцы» планируют передать Украине системы Patriot, SAMP/T, IRIS-T.

«Это имеет критически важное значение, поскольку, если Россия получит контроль над воздушным пространством Украины, украинцы окажутся в очень-очень сложной ситуации», - резюмировал генсек.