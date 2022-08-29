Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России

Североатлантический альянс должен усилить свое присутствие в Арктическом регионе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, когда посещал канадскую военную базу в Колд-Лэйк вместе с Премьером Канады Джастином Трюдо, передает ТАСС.

«НАТО нужно сильное и предсказуемое присутствие союзников в Арктическом регионе», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, «возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов». Для альянса возрастает значение Крайнего Севера, поскольку он видит значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружения, заявил генсек.