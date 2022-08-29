news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
29 августа 2022  07:55

Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России

news_top_970_100

Североатлантический альянс должен усилить свое присутствие в Арктическом регионе. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, когда посещал канадскую военную базу в Колд-Лэйк вместе с Премьером Канады Джастином Трюдо, передает ТАСС.

«НАТО нужно сильное и предсказуемое присутствие союзников в Арктическом регионе», — подчеркнул Столтенберг. 

По его словам, «возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов». Для альянса возрастает значение Крайнего Севера, поскольку он видит значительное наращивание российской военной мощи с новыми базами, новой системой вооружения, заявил генсек. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100