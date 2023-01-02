Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом передает РИА Новости.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», – сказал генсек в интервью для BBC.

Киевский режим остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для того, чтобы добиться заключения мирного соглашения на своих условиях, добавил Столтенберг.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.