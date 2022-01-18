Столтенберг предложил НАТО и России продолжить переговоры по гарантиям безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил членам альянса и России продолжить переговоры по гарантиям безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия — НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас главная задача — продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией», — рассказал он на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Столтенберг подчеркнул, что главное для альянса — «не допустить военного нападения на Украину».

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность российской стороны — Москва в течение нескольких месяцев фиксирует стягивание Киевом тяжелых вооружений и сил. Москва не исключает того, что власти Украины вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве стран Запада, которые продолжают «накачивать» страну оружием и отправлять военных инструкторов.