Столтенберг: Поставки Киеву военных самолетов не сделают НАТО стороной конфликта

На встрече министров обороны стран-участниц НАТО, запланированной на 14-15 февраля, будет в числе прочего обсуждаться вопрос возможных поставок Украине истребителей, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг. Он убежден, что такие поставки не сделают НАТО стороной конфликта.

Вопрос поставки Киеву военных самолетов в любом случае требует много времени, добавил генсек НАТО. По его словам, сейчас в приоритете остается передача Украине не самолетов, а уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику.

«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, – это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. <…> Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства», – цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее возможность поставок Украине истребителей не исключил также британский премьер Риши Сунак, а власти Словакии начали проработку вопроса передачи Киеву сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Кремль отмечал, что расценивают подобные заявления как все большую вовлеченность Европы в украинский конфликт.