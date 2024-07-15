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Столтенберг ответил на идею Польши сбивать ракеты над Украиной
НАТО и дальше не планирует прямо вмешиваться в украинский конфликт, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Таким образом он прокомментировал предложение Польши сбивать ракеты над территорией Украины.
«Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — цитирует его выступление на украинском телемарафоне РИА Новости.
Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что представители его страны планируют выдвинуть на саммите альянса вопрос о возможности сбивать ракеты над территорией Украины. Этим хотела бы заняться сама Варшава.
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