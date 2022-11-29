Столтенберг обвинил Путина в «вооружении зимы» против Украины

Президент России Владимир Путин использует зиму в качестве оружия против Украины и ее союзников, убежден генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужно поддержать Украину. Мы видим, что Президент Путин пытается использовать зиму как орудие в этом конфликте», — заявил он на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит встреча глав МИД альянса.

Столтенберг отметил, что Путин «вооружает» зиму, за что пользователи Twitter уже прозвали российского Президента «всемогущим».

«По вашим словам, Путин использует в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму. Путин всемогущий», — приводит комментарий одного из них РИА Новости.