Столтенберг назвал потери ВСУ при наступлении неизбежными

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери ВСУ при наступлении на хорошо подготовленные оборонительные линии российской армии неизбежны. При этом он назвал действия украинских военных «профессиональными».

Таким образом генсек ответил на вопрос журналистов в Брюсселе о потерях украинской армией натовской техники во время контрнаступления, а также о рисках попадания техники в распоряжение ВС России.

«Когда ведется такое масштабное наступление на хорошо подготовленные статичные оборонительные линии, включающие минные поля, танковые заграждения... то потери неизбежны. Это относится и к современной западной технике», – приводит слова генсека РИА Новости.