Столтенберг: НАТО вынесла урок — нужно было накачивать оружием Украину еще раньше
Североатлантический альянс предоставил Киеву значительную военную помощь еще до начала российской спецоперации, но должен был сделать это раньше и в гораздо большем объеме. Такое заявление сделал генсек организации Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Если есть какой-то урок из ситуации на Украине, так это то, что мы должны были поддерживать Украину еще больше и еще раньше, – утверждает генсек. – Страны НАТО оказывали помощь Украине с 2014 года, но НАТО могла бы сделать гораздо больше, еще до вторжения».
Столтенберг в понедельник выступил на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде.