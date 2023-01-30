Столтенберг: НАТО видит, как Россия готовит очередное наступление

Россия намерена продолжать боевые действия на Украине и готовит очередное наступление. Об этом во время визита в Южную Корею заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на сайте альянса.

«<…> мы не видим никаких признаков того, что Президент [РФ Владимир] Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное. Мы видим, что они готовятся к продолжению войны, что они мобилизуют новых солдат, свыше 200 тыс. человек или, возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство <…>», — заметил генсек НАТО.

«И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что Президент Путин изменил общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Так что, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути», — подчеркнул Столтенберг.

При этом политик обратил внимание на то, что не все, но многие конфликты рано или поздно заканчиваются за столом переговоров. По его мнению, скорее всего, так же будет и в случае с Украиной, но будущие переговоры неразрывно связаны и полностью зависят от ситуации на поле боя.

«Военная поддержка сегодня позволяет достичь мирного соглашения завтра. <…> Так что парадокс [заключается] в том, что на самом деле военная поддержка Украины — это лучший способ добиться мирного <…> решения <…>», — резюмировал генеральный секретарь НАТО.