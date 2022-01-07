Столтенберг: НАТО призывает прекратить насилие в Казахстане

НАТО обеспокоен обстановкой, сложившейся в Казахстане, и призывает стороны прекратить насилие и соблюдать права человека. Об этом после видеоконференции глав МИД альянса заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим. Необходимы сдержанность, прекращение насилия, соблюдение права человека», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за обстановкой в регионе и сожалеет о потерянных жизнях.