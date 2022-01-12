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Политика
12 января 2022  18:14

Столтенберг: НАТО надеется восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе

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НАТО заинтересовано в возобновлении работы своей миссии в Москве, а также российской — в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга сообщает ТАСС.

По его словам, союзники НАТО готовы к новой встрече с Россией, чтобы провести более обстоятельные переговоры и «достигнуть конструктивных результатов».

«Что касается взаимодействия, — добавил он после заседания Совета Россия — НАТО, — союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе».

#НАТО #йенс столтенберг
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