Столтенберг: НАТО готовилась к вооруженному конфликту на Украине с 2014 года

Год проведения спецоперации фундаментально ничего не изменил для НАТО, так как альянс готовился к вооруженному конфликту еще с 2014 года, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, именно тогда НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил. В частности, альянс увеличил численность Сил реагирования, количество военных учений, поднял оборонные расходы впервые за много лет.

«<…> война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году. И тогда же началась адаптация НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мтолтенберга, решение об увеличении военного присутствия на границах альянса после начала СВО было сделано на базе уже проведенных приготовлений. Так, к примеру, решение о создании боевых групп НАТО в странах Прибалтики и Польше было принято еще в 2016 году. «Мы также нарастили наше военное присутствие в месяцы, предшествовавшие конфликту, поскольку это не было для нас сюрпризом. Мы знали, что конфликт произойдет, и мы готовились к этому», – сказал генсек альянса.

Напомним, требование исключить возможность приема Украины в НАТО и прекратить приближение военной инфраструктуры к границам России, было основным требованием Москвы на экстренных переговорах с США и НАТО перед спецоперацией, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин.

Сегодня Столтенберг также заявил, что министры обороны стран-участниц альянса обсудят поставку Киеву истребителей, отметив, что, по его мнению, это не сделает НАТО участницей конфликта.