«Столото» проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи «Русское лото»

фото: Пресс-служба «Столото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» во второй раз проведет благотворительный тираж всенародно любимой лотереи «Русское лото», трансляция которого состоится в день Светлой Пасхи – 5 мая. Как и в прошлом году, 10 рублей с каждого проданного билета пасхального тиража «Русского лото» будут направлены крупнейшей в России православной службе помощи «Милосердие» на благотворительные цели.

В 2023 году по итогам первого пасхального тиража социальной службе помощи «Милосердие» было направлено более 58 млн рублей, благодаря которым удалось реализовать множество благотворительных проектов и оказать гуманитарную и адресную помощь нуждающимся. В этом году участники пасхального тиража «Русского лото» вновь получат возможность не только выиграть денежный приз, но и внести свой вклад в поддержку людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сумма, которая будет собрана благодаря проведению тиража, станет известна 5 мая 2024 года в программе «У нас выигрывают!» на НТВ в 08:20 по местному времени.

Фото: © Фотограф Анастасия Снаткина

«Суть пасхального тиража «Русского лото» состоит в том, чтобы дарить ближнему билет на Пасху и сорадоваться за него в случае выигрыша. Умение сорадоваться за ближнего – одна из христианских ценностей. Пасхальный тираж – не про азарт, а про сопереживание и радость, про добрые дела и семейные традиции. Благодаря средствам, собранным по итогам тиража прошлого года и переданным в службу «Милосердие», удалось реализовать десятки социально значимых проектов по всей России и помочь сотням семей, которые оказались в непростой жизненной ситуации», – отметила Тутта Ларсен, телерадиоведущая, поручитель православной службы помощи «Милосердие».

Подопечные православной службы «Милосердие» – дети и взрослые с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи, попавшие в трудное положение беременные и женщины с детьми, пациенты московских больниц, насельники интернатов, бездомные люди. Они получают гуманитарную, медицинскую, социальную и духовную помощь. У службы более 30 тыс. постоянных подопечных в Москве.

«По итогам первого пасхального тиража «Русского лото», который состоялся в 2023 году, «Столото» направил Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие» 58 615 760 рублей из собственных средств. На начало марта 2024 года из них израсходовано 56,4 млн рублей. Планируется, что оставшиеся 2,2 млн рублей будут израсходованы на благие дела до июня 2024 года. Уверены, что благодаря предстоящему пасхальному тиражу мы вместе сможем сделать еще больше добрых дел», – отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото».

Собранные благодаря участникам первого пасхального тиража «Русского лото» средства позволили профинансировать 80 благотворительных проектов по всей стране. В их числе и те, на которые ранее был открыт сбор на церковной благотворительной платформе «Поможем», однако собранной к тому моменту суммы было недостаточно. Средства от пасхального тиража «Русского лото» помогли восполнить дефицит и оперативно запустить проекты.

Фото: © Пресс-служба «Столото»

Среди социальных проектов, которые удалось воплотить в жизнь благодаря проведению пасхального тиража, софинансирование завершения строительных работ и открытия первого церковного «Дома для мамы» в Кирове, финансирование реабилитационного центра для наркозависимых «Остров спасения» на Сахалине, софинансирование «социального такси» для бездомных в Казани и многие другие.

Кроме того, деньги, собранные по итогам пасхального тиража «Русского лото» 2023 года, позволили поддержать работу московских социальных проектов службы «Милосердие»: Свято-Димитриевского детского центра, Елизаветинского детского дома, Марфо-Мариинского медицинского центра, проекта поддержки особого детства «Дети.pro плюс» и других.

Также на средства от проведения пасхального тиража «Русского лото» были организованы образовательные проекты, оказана массовая гуманитарная и адресная помощь нуждающимся.

В пасхальном 1544-м тираже, трансляция которого состоится 5 мая 2024 года, в среднем станет выигрышным каждый второй билет*, а это значит, победителей будет много. В том числе будет разыграно 20 000 призов по 5 000 рублей. В соответствии с законом призовой фонд «Русского лото», как и всегда, составит 50% от выручки оператора лотереи. Размер выигрыша будет зависеть от номера хода, на котором выиграл билет: чем раньше, тем крупнее выигрыш. Размер минимального выигрыша станет известен только накануне тиража.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются важным источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом они вносят соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25. 88 ход в тираже № 1544 «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, розыгрыш которого состоится 04.05.2024, будет проведён в случае, если в указанном тираже сумма накопленного Суперприза на начало тиража будет составлять 100 000 000 (сто миллионов) рублей или более, и в этом тираже не будет победителя в категории «Джекпот». В ином случае игра будет продолжаться до 86 хода.

«ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3, («Русское лото»), срок проведения – до 31.12.2029. Информация об организаторе лотереи, о правилах её проведения, о призовом фонде лотереи, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей на сайте stoloto.ru.

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