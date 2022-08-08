«Столько я падала, но это было весело»: Камила Валиева – об экстремальных видах спорта

Российская фигуристка из Казани Камила Валиева рассказала о том, какие экстремальные виды спорта ей понравились больше всего среди тех, которыми она занималась в это межсезонье. Об этом 16-летняя спортсменка заявила после тренировки в рамках мероприятия Moscow Urban Forum.

«Все понравилось, потому что это все новое и интересное. Особенно понравились прыжки с шестом, и керлинг, это все интересно. Сначала тебе кажется, что керлинг это просто — надо кинуть и все. А тут надо тоже думать, как осторожно кинуть. И серфинг конечно! Столько я падала, но это было весело, мне понравилось все.

Сегодняшняя тренировка? Вообще, это базовые упражнения, я стараюсь их тоже делать. Такой вариант тренировки я точно бы сама сделала. Я ее так составила, попробовала тут, и в целом мне очень понравилось, потому что очень много мышц подкачивается, что очень важно для нашего вида спорта», – цитирует Валиеву Sport24.

Напомним, уроженка Казани Валиева является чемпионкой России и Европы и Олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Также на ее счету победы на чемпионате мира среди юниоров и в финале юниорского Гран-при.