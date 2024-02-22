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Происшествия 22 февраля 2024 09:38

Столкнувшиеся грузовики перекрыли въезд в Казань со стороны Зеленодольска

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Сегодня утром на выезде из Зеленодольска вблизи Новой Туры произошло ДТП с участием трех грузовых авто. В результате на данном участке парализовало движение. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: © Очевидцы

Предварительно, «ГАЗель» въехала в двигающуюся впереди фуру. Информации о пострадавших нет.

Фото: © Очевидцы

#ДТП
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