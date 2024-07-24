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«Столичный» в регионах, а корейский — в Москве: любимые салаты россиян
Салаты — ежедневная часть рациона россиян и в праздники, и в будни. Кто-то готовит их сам, кто-то предпочитает не тратить время и покупать уже готовые. Аналитики торговой сети «Пятёрочка» выяснили, какие салаты россияне любят больше всего*.
В целом по стране в пятерку любимых вошли традиционные салаты: за январь — май 2024 года оливье купили более 3 млн упаковок, сельди под шубой — около 2,4 млн, крабового — 2,1 млн, винегрета — 1,43 млн.
Но больше всего россияне предпочитают морковь по-корейски: ее за пять месяцев купили почти 10 млн упаковок. Особенно она популярна у жителей Казани и Красноярска: там каждая вторая проданная упаковка — именно этот салат. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Перми этот показатель составил более трети, а в Уфе, Новосибирске, Волгограде, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге — на уровне четверти. Почти каждый пятый купленный салат в Санкт-Петербурге и Мурманске — это тоже морковь по-корейски. В столице доля этого салата среди остальных составила 16%. Аналитики связывают такую популярность закуски с ее универсальностью и доступной ценой.
В Калининграде больше всего любят крабовый салат, оливье и «Мимозу», причем если крабовый и оливье популярны и в других городах, то «Мимоза» — только в Калининграде и Санкт-Петербурге, где она вошла в топ-10.
В пятерку любимых салатов москвичей, помимо моркови по-корейски, попали оливье, спаржа по-корейски, винегрет и сельдь под шубой. Предпочтения петербуржцев в целом те же, за исключением винегрета: он уступил позиции крабовому салату.
А вот любимый многими цезарь в целом по стране не пользуется популярностью. Он вошел в топ-10 только в нескольких городах: Краснодаре, Екатеринбурге, Хабаровске, Мурманске, Перми, Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. Еще реже россияне едят другой известный салат — «Столичный»: он попал в первую десятку только в Уфе, Ростове-на-Дону, Волгограде и Хабаровске.
«Согласно исследованиям, почти треть россиян стала реже готовить самостоятельно, и этот тренд будет развиваться», — отмечает Антон Воеводин, директор департамента категории «Готовая еда» торговой сети «Пятёрочка».
*По данным аналитики продаж в сети за январь — май 2024 года.
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