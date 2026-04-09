«Столица венчурного развития»: В Казани стартовал Российский венчурный форум

В Казани стартовал юбилейный, ХХ Российский венчурный форум. Как отметил помощник Президента России Андрей Фурсенко, это мероприятие, помимо экономической пользы, дает возможность определить перспективные отрасли.

«Татарстан стал столицей венчурного развития. Именно он задает новые идеи в этом направлении», – подчеркнул Фурсенко на церемонии открытия.

В свою очередь министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сделал акцент на том, что юбилейный для форума год позволяет не только подвести итоги, но и взглянуть на перспективы дальнейшего развития.

«В этом году в форуме принимают участие более 6 тыс. человек. Эта площадка становится местом, где можно заявить о себе, найти партнеров, получить экспертные советы и прочее», – заявил Фальков.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил гостей и участников форума, а также организаторов и федеральные структуры, поддерживающие это мероприятие.

«Статус и востребованность с каждым годом растет. Эта работа будет продолжаться», – сказал Минниханов.