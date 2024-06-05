Столица Татарстана примет сессию «Казань — город лучших работодателей»

Завтра, 6 июня, в столице Татарстана состоится стратегическая сессии «Казань — город лучших работодателей». Об этом сообщают организаторы события.

Для обсуждения и поиска совместных решений по продвижению столицы РТ как места с уникальными возможностями для самореализации и развития соберутся руководители промышленных предприятий и корпоративного сектора, собственники бизнеса, представители вузов, государственных органов и общественных организаций.

В частности, будут затронуты следующие актуальные вопросы: позиционирование и продвижение Казани как территории неограниченных возможностей для самореализации; вовлечение и закрепление молодых специалистов, мотивация к активному построению карьеры; современные работодатели — мотивация к совершенствованию условий труда и внедрению культуры благополучия для сотрудников организации; город для людей — современная инфраструктура как среда для профессионального роста.

Решение реализовать проект «Казань — город лучших работодателей» было принято в ноябре прошлого, 2023 года по итогам первого делового форума «Кадры снова решают всё». Он был проведен по инициативе мэра столицы РТ Ильсура Метшина.

Стратегическая сессия пройдет 6 июня с 11 до 13 часов в Молодежном клубе «Яратам».