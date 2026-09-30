Столица РТ 10 и 11 октября примет Казанский национальный полумарафон

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана 10 и 11 октября пройдет Казанский национальный полумарафон. Участников одного из самых колоритных беговых стартов города от серии спортивных мероприятий TIMERMAN ждут дистанции 3, 10 и 21,1 километра. Спортивную программу дополнят национальные активности, маркет местных брендов и выступления локальных артистов, сообщают организаторы события.

По традиции полумарафон начнется от моста Миллениум. Для самых маленьких участников будут предусмотрены детские забеги. При этом событийная программа забега начнется уже в субботу 10 октября – накануне основных стартов.

Утром состоится совместная пробежка по набережной озера Кабан, после которой запланированы кофе-рейв в кофейне «План» и открытый разговор с беговым блогером Никитой Ивановым и директором серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадимом Янгировым.

Днем на территории экстрим-парка «УРАМ» будет организован Сабантуй с играми и традиционными активностями. Кроме того, состоится интерактивная программа на татарском языке, посвященная знакомству с культурой и традициями Татарстана. Желающие смогут присоединиться к мастер-классу по тафтингу – вышивке стежками по ковру специальным электрическим пистолетом. Завершит программу дня диджей-сет на сцене.

Сабантуй продолжится и на следующий день, 11 октября. Кроме того, на сцене полумарафона выступят танцевальный коллектив «Кофеин», Irma The First, ансамбль народного танца «Яз» и группа «Ямьле». На протяжении обоих дней в экстрим-парке будет работать тематический маркет локальных брендов. На финише бегунов традиционно будут ждать татарские угощения.

«Отдельно в программе предусмотрены профилактические активности по предупреждению различных деструктивных проявлений в молодежной среде и повышения компетенций по обеспечению собственной защиты. Организаторами во взаимодействии с правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности участников и болельщиков», – подчеркнули в пресс-службе.

«На Казанском национальном полумарафоне спорт естественно соединяется с тем, чем живет город: татарской культурой, музыкой, традициями, гостеприимством. Нам хочется, чтобы участник увез с собой не только медаль и результат, но и ощущение Казани – яркой, современной и при этом бережно сохраняющей свою идентичность», – заметил в связи с предстоящим мероприятием Вадим Янгиров.

Национальную концепцию забега постарались воплотить и в медали Казанского национального полумарафона 2026. Источником вдохновения для ее дизайна стала чулпа – традиционное татарское украшение для косы. Центральная часть медали вращается, а нижний элемент повторяет форму подвески чулпы. Орнамент и детали тоже отсылают к татарским традициям, превращая медаль финишера в еще один знак национального характера события.

На дистанции будут работать точки поддержки, где команды смогут организовать собственные активности, чтобы подбодрить состязающихся и помочь им сохранять темп. Организаторы приглашают компании, спортивные сообщества, друзей и всех желающих присоединиться к инициативе и создать свою точку поддержки. Заявки принимаются до 6 октября включительно. Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму и рассказать организаторам о своей идее. По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: fun@timerman.org.

Во время проведения Казанского национального полумарафона движение по улицам, где пройдет трасса забега, будет временно ограничено. Схема-график перекрытия опубликована в Телеграм-канале TIMERMAN. Регистрация на забег открыта на timerman.org.