Столетний юбилей отметила жительница Пестречинского района РТ

Вековой юбилей перешагнула вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда и труженик тыла Умхания Гараевна Исмагилова из деревни Салкын Чишма Пестречинского района Татарстана.

«Долгожительницу поздравили сотрудники Дома культуры, которые исполнили для именинницы несколько песен. Также Умханию Гараевну поздравили глава района Ильхам Кашапов, начальник отдела социальной защиты Дарья Юматова, руководитель районного Совета ветеранов Ильгиза Файзуллина, глава сельского поселения. Юбиляру вручили подарки, цветы, поздравительные адреса. Глава района лично от себя подарил белую шаль, которую Умхания ханум сразу накинула на плечи», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации района.

Умхания Исмагилова родилась 10 февраля 1922 года в деревне Кобяково, выросла в многодетной семье. Это было очень тяжелое время, когда Поволжье страдало от ужасного голода, вызванного последствиями гражданской войны и продовольственной политики большевиков.

Войну Умхания встретила девятнадцатилетней. Неокрепшей физически девушке пришлось наряду с другими женщинами участвовать в тяжелых работах. Мужчины один за другим отправлялись на фронт, в деревне оставались женщины, немощные старики и дети. Старший брат Исмагиловой тоже ушел на войну. Уже в 1942 году пришло известие о том, что он пропал без вести в боях за Сталинград. Это стало огромной трагедией для семьи.

Умхания Гараевна с первых дней войны трудилась заведующей складом, потом работала бригадиром. После войны ее выдали замуж за вдовца из села Яуширма Высокогорского района, но спустя некоторое время он умер.

Вскоре девушку сосватали за ветерана войны Абрара Исмагилова, который овдовел и остался с четырьмя детьми и больной матерью на руках. Умхания ханум отдала все нежность и любовь сиротам и стала для них настоящей матерью.

До выхода на пенсию Исмагилова трудилась в совхозе Ленино-Кокушкино, затем ухаживала за престарелой свекровью и помогала с воспитанием внуков.

Умхания ханум — набожный человек. Она до последнего времени читала пятиразовый намаз и до 95 лет соблюдала уразу. Несмотря на всего семь классов образования, Исмагилова читает книги и журналы на яналифе, латинице и кириллице.

Сегодня Умхания Гараевна проживает в семье своего приемного сына Карима Абраровича в селе Салкын Чишма. У нее семь внуков и десять правнуков.