Столетний участник Великой Отечественной войны: «Мир — это большое счастье»

Житель села Утямишево Апастовского района Хайрутдин Салахов, ветеран Великой Отечественной войны, недавно отметивший свое 100-летие, принял участие в выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.

Члены избирательной комиссии посетили его дома с переносной урной для голосования.

В 18 лет Хайрутдин абый был призван на войну. Внес большой вклад за мир в стране в боях под Сталинградом, на Курской дуге, несколько раз был тяжело ранен, лечился в госпиталях.

Ветеран, испытавший радость возвращения на родину, старается участвовать и в общественно-политической жизни страны, поэтому охотно отдал свой голос.

«Отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за то, чтобы наш народ жил в достатке, а в стране было спокойно. Ведь мир — это большое счастье», — сказал ветеран.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.