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Столетний участник Великой Отечественной войны: «Мир — это большое счастье»
Житель села Утямишево Апастовского района Хайрутдин Салахов, ветеран Великой Отечественной войны, недавно отметивший свое 100-летие, принял участие в выборах депутатов Государственного Совета Республики Татарстан.
Члены избирательной комиссии посетили его дома с переносной урной для голосования.
В 18 лет Хайрутдин абый был призван на войну. Внес большой вклад за мир в стране в боях под Сталинградом, на Курской дуге, несколько раз был тяжело ранен, лечился в госпиталях.
Ветеран, испытавший радость возвращения на родину, старается участвовать и в общественно-политической жизни страны, поэтому охотно отдал свой голос.
«Отдал свой голос за тех, кого считаю достойными, за то, чтобы наш народ жил в достатке, а в стране было спокойно. Ведь мир — это большое счастье», — сказал ветеран.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Фото предоставлены Лейлой Шигабеевой.
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