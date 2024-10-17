Столетние мечети и проводы в армию по-чувашски: аксубаевцы отметили День культуры

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Аксубаевского района. В детском центре «Экият» развернулась экспозиция, демонстрирующая достижения района в промышленности, сельском и лесном хозяйстве.

Так, здесь была представлена деятельность Аксубаевского лесхоза, где, в частности, выращивают модные сейчас спиреи, голубые ели и другие растения, используемые в ландшафтном дизайне.

Руководитель агрофирмы «Актай» Иван Шугаев познакомил гостей с деятельностью своего хозяйства. Под его руководством агрофирма достигла значительных успехов не только в растениеводстве и привычных видах животноводства, но и в коневодстве — разведении лошадей русской рысистой породы и развитии конного спорта в Республике Татарстан.

Отдельно был презентован туристический потенциал района. Так, на территории Аксубаевского района находятся 185 памятников археологии: древние поселения (в том числе булгарские городища), надгробия, курганы. В республиканский реестр памятников истории, культуры и архитектуры внесены пять объектов района, среди которых — бывшее здание ремесленно-технического училища, открытого в 1910 году помещиком Владимиром Марковниковым, где мальчики обучались кузнечному, слесарному и токарному делу, здание Госбанка 1913 года, памятник поэту Николаю Шелеби (Полоруссову) в его родной деревне Беловка и три столетние мечети — в деревнях Новое Узеево, Новое Ибрайкино и Старый Татарский Адам. Все они были построены в 1910–1913 годах.

Отдельное место заняла экспозиция родословных семейств Аксубаевского района, в том числе — педагогических династий. Среди них — династия Кузюровых, общий педагогический стаж которых составляет более 480 лет. Уже 11 поколений этой семьи занимаются педагогической деятельностью. Основателем династии был просветитель Кузюр, который еще в XVIII веке преподавал в медресе. Потомком Кузюра является и министр лесного хозяйства Республики Татарстан, уроженец Аксубаевского района Равиль Кузюров.

Аксубаевский край является родиной многих видных писателей и поэтов, ученых и просветителей, государственных деятелей и людей искусства. Это татарский поэт и писатель, лауреат Тукаевской премии Хасан Туфан, поэт и просветитель Наджип Думави, народный артист Татарстана Рамиль Тухватуллин, художественный руководитель и режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, политический деятель Раис Беляев, чувашский поэт и прозаик Михаил Сениэль и другие. Имена и фотографии их всех внесены в две ростовые книги, изготовленные районной библиотекой.

Здесь же развернулись выставка работ Аксубаевской детской школы искусств и экспозиция Аксубаевского краеведческого музея. Художник, мастер по вышивке Альфия Нурхаметова представила свои произведения — вышитые в ушковой технике калфаки и картины. Помимо этого, Нурхаметова создает реплики традиционных татарских шамаилей на стекле, бытовавших в Аксубаевском районе.

Закончился День культуры Аксубаевского района праздничным концертом под названием «Сохраняя традиции семьи» с участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей района.

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал руководитель исполкома Аксубаевского района Алмаз Мингулов. «В нашем районе в дружбе и согласии проживают разные национальности: чуваши, татары, русские и представители других этносов. И каждый народ бережно хранят свои традиции и развивают родную культуру», — отметил он.

День культуры Аксубаевского района посетил также заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. «Аксубаевский район является образцовым с точки зрения сохранения традиций, культуры народов, проживающих в районе, и бережного отношения к своему прошлому», — добавил он.

На концерте были представлены татарский семейный обряд рождения ребенка и обряд имянаречения, традиции русской свадьбы и чувашские традиции проводов солдата в армию — пожалуй, самый массовый и яркий номер вечера.

Номер подготовили народные театральные коллективы «Кив Ял» и «Хевел», народный фольклорный коллектив «Таван Кил» и семейные ансамбли Уканеевых-Андреевых, Айдовых и Еемеевых. Аксубаевский район является районом с преобладающим чувашским населением — 44% жителей района составляют чуваши.

На концерте также выступила заслуженная артитска Татарстана Айгуль Хайри, предки которой жили в Аксубаевском районе.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится уже второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители Татарстана познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований РТ через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.