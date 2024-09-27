Столетие санатория «Ижминводы» в Татарстане отметили праздничными мероприятиями

Праздничными мероприятиями отметили столетие санатория «Ижминводы» в Менделеевском районе Татарстана.

Гостями стали председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов, депутат Госдумы Марат Бариев, глава Менделеевского района Радмир Беляев, а также участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев, лётчик-космонавт Александр Лазуткин и руководители крупных промышленных предприятий и медицинских учреждений республики, жители Менделеевского района и профсоюзный актив республики.

Перед началом мероприятия гости открыли «Сквер памяти» и памятник медицинскому персоналу, который героически сражался за жизнь каждого солдата из эвакуационного госпиталя, открытого на базе санатория в годы Великой Отечественной войны. За свою историю санаторий переживал разные периоды, но всегда работал в унисон с чаяниями страны и народа.

Во время посещения санатория «Шифалы Су - Ижминводы» гости ознакомились с проводимыми здесь лечебными процедурами, бытовыми и досуговыми условиями, а также приняли участие в посадке юбилейных елей в знак начала новой эпохи, нового столетия здравницы.

В рамках празднования состоялось также открытие Музея истории санатория и минеральных вод, созданного творческой группой Елабужского государственного музея-заповедника совместно с руководством учреждения.

В юбилейный день в санатории не переставали обсуждать вопросы стратегического развития вплоть до 2050 года, повышения качества оказываемых услуг и внедрения инновационных технологий восстановления здоровья.

В первой половине дня здесь состоялась Международная научно-практическая конференция «Горизонты современной курортологии»: реалии и перспективы», модераторами которой выступили заместитель начальника санаторно-курортного управления аппарата Федерации профсоюзов Республики Татарстан по медицинской и организационной работе, д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Татарстан Ольга Булашова и заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии (КГМА) – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Российской Федерации Резеда Бодрова.

Кульминацией дня стала большая праздничная программа, прошедшая в актовом зале здравницы. Ее украшением стали творческие номера коллективов ДК имени С. Гассара и Детской школы искусств. В ходе концертной программы сотрудникам санатория были вручены награды и подарки.

В поздравлении от имени руководства республики Юрий Камалтынов отметил, что среди татарстанских санаториев, которые «стоят на страже здоровья жителей республики», «Ижевские минеральные воды» имеют свои отличительные черты – минеральный источник, известный на всю страну, профессиональный, а главное его достоинство – отзывчивый, медицинский персонал.

Есть и еще одна особенность – великолепный вид на реку, открывающийся из окон здравницы. Как подчеркнул заместитель главы парламента республики, это тоже способствует оздоровлению пациентов.

Говоря о результатах работы по развитию санаторно-курортного лечения в республике, заместитель председателя парламента отметил деятельность Федерации профсоюзов РТ по организации отдыха для работников предприятий и организаций.

Также Юрий Зимелевич вручил коллективу санатория Благодарственное письмо Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и сертификат на покупку медицинского оборудования.

Со словами поздравления в адрес юбиляра обратился руководитель Менделеевского муниципального района Радмир Беляев. Он отметил, что санаторий является жемчужиной Менделеевского муниципального района. Со словами благодарности руководитель района вручил сотрудникам санатория почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, Радмир Беляев наградил директора санатория Салима Хабибуллина медалью «За заслуги перед районом» и подарил сертификат на комплект звукового оборудования.

С юбилеем коллектив санатория «Шифалы Су - Ижминводы» поздравил и прибывший в здравницу депутат Государственного Совета, участник СВО Эдуард Шарафиев. К слову, за поздравлениями и наградами в санатории не забыли о своей главной благородной миссии - в юбилейный день в зону проведения спецоперации была направлена очередная партия гуманитарного груза от руководства и персонала здравницы «Шифалы Су - Ижминводы».

Эта отправка стала еще одним важным вкладом профсоюзов республики в приближение общей победы. Профсоюзные объединения разных отраслей активно участвуют в сборе гуманитарной помощи на фронт. С начала года профсоюзы Татарстана отправили гумпомощь в зону СВО на сумму более 90 миллионов рублей, и эта работа продолжается.

Председатель Федерации профсоюзов Елена Кузьмичева поблагодарила коллег за солидарность и единство, отметив, что санаторий «Шифалы Су – Ижминводы» всегда славился и славится своим сплоченным коллективом, людьми, которые проработали здесь долгие годы.

«Санаторий по праву считается одним из флагманов санаторно-курортного комплекса профсоюзов Татарстана. Вашу здравницу отличает высокий уровень медицинского обслуживания, комфортные условия проживания и высококвалифицированные специалисты», - подчеркнула она.

Фото предоставила пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан