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Столб черного дыма, снятый на видео в Челнах, оказался горящим мусором
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Сегодня в районе двух часов дня в Набережных Челнах загорелся мусор. На видеоролике видно, как в небо над городом поднимается столб густого черного дыма.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании на улице 40 лет Победы поступило сегодня в 13.53. Прибыв на место, пожарные установили, что горит мусор на открытой площадке на площади 20 квадратных метров.
В 14.05 пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
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