Стокгольмский институт заявил о самом высоком за годы риске применения ядерного оружия

Обладающие ядерным оружием государства — Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея — приступают к активной модернизации своих арсеналов. На это обращают внимание эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

«Хотя в прошлом году были достигнуты значительные успехи как в области контроля над ядерными вооружениями, так и в области ядерного разоружения, риск применения ядерного оружия сейчас кажется выше, чем когда-либо со времен разгара холодной войны», — прокомментировал сложившуюся в мире ситуацию директор SIPRI Дэн Смит.

По мнению специалистов, общее число ядерных боеголовок в мире по состоянию на январь 2022 года равнялось 12,7 тыс., из которых 9,4 тыс. — активные и потенциально готовые к использованию. В прошлом году боеголовок насчитывалось более 13 тыс. По данным SIPRI, сокращение запасов связано со снятием с вооружения устаревших российских и американских систем.

Эксперт SIPRI Ханс Кристенсен отметил «явные признаки» того, что процесс сокращения ядерных вооружений, шедший со времен окончания холодной войны, сейчас завершен.

По информации института, на январь 2022 года Россия обладала 5977 боеголовками (из которых развернуты 1588), США — 5428 (развернуты 1744), Китай — 350, Франция — 290 (280), Великобритания — 225 (120), Пакистан — 165, Индия — 160, Израиль — 90, а КНДР — 20.