«Стоите на пороге новых начинаний»: в Казани прошел концерт для выпускников

В ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» прошел общегородской праздник для казанских выпускников, собравший ребят со всех районов города. Мэр Казани Ильсур Метшин в видеообращении поздравил ребят с окончанием школы.

«От всей души поздравляю вас с окончанием школы. Сегодня вы завершаете важную ступень своего образования и становления личности. И теперь стоите на пороге новых начинаний», – сказал Метшин.

Он отметил вклад наставников, которые открыли для ребят мир знаний, научили их трудиться, побеждать, а также воспитывали школьников ответственными и порядочными людьми.

«Прощаясь со школой, постарайтесь не расставаться с теми, кто вложил частичку души в каждого из вас», – добавил мэр Казани.

Он подчеркнул, что каждый выпускник является по-своему уникальным и обладает особыми способностями, после чего пожелал ребятам осознать свои самые сильные стороны, сосредоточиться на их развитии и от них же отталкиваться при выборе будущей профессии.

«Карьера складывается удачно у того, кто занимается любимым делом. Пусть ваш путь будет освещен знаниями и любовью», – заключил Метшин.

В концерте приняли участие творческие коллективы и артисты Казани и Татарстана. Для ребят подготовили не только красочные выступления, но и обширную интерактивную программу. Хедлайнером вечера стала певица Анет Сай.