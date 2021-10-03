Стоимость жилья в новостройках Казани выросла на 29% за год

Казань вошла в пятерку городов России с самым быстрым ростом цен на новостройки. Так, за месяц стоимость квадратного метра в таком жилье выросла на 2%, за год — на 29%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Так, по России в октябре Казань занимает четвертое место по росту цен на квартиры в новостройках. В настоящее время стоимость квадратного метра здесь оценивается в 125,2 тыс. рублей, в то время как в сентябре — 122,4 тыс., а в 2020-м — 97,2 тыс. рублей.

Возглавляет рейтинг Москва где 1 кв. метр жилья держится на отметке в 284,5 тыс. рублей, на втором месте — Санкт Петербург с 167 тыс. рублей, на третьем — Краснодар — 131, 4 тыс. рублей.