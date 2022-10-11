Стоимость зарядки электромобиля на новых станциях в РТ может составить 15 руб./кВт*час

Стоимость зарядки электромобиля на 95 новых электрозарядных станциях (ЭЗС), которые сейчас строят в Татарстане, может составить до 15 рублей за кВт*час ( НДС), что сравнимо со средней по РФ стоимостью «электрозаправки» на коммерческих ЭЗС. Об этом «Татар-информу» рассказали в АО «Сетевая компания», которое реализует проект, направленный на развитие инфраструктуры для электромобилей в республике.

По данным компании, аналогичные цены установлены на ЭЗС «Новосибирскэнергосбыта», зарядках, смонтированных на АЗС «Нефтекома» в Красноярске и компании Shell в Тверской и Московской областях. В Татарстане ЭЗС также работают на некоторых АЗС «Татнефти» (там тариф – 10 рублей, но за минуту зарядки). У «Тюменьэнерго» в Тюмени и Сургуте зарядка стоит дороже – 20 рублей за кВт*час, а вот у госхолдинга «РусГидро» в городах Дальнего Востока – ниже, 12 рублей за кВт*час.

По оценкам «Сетевой компании», срок окупаемости созданной зарядной инфраструктуры составит 6,5 года. В ее создание компания вкладывает порядка 400 млн рублей, рассчитывая получить субсидию от Правительства РФ.

Подробнее читайте в материале «Будем отказываться от бензиновых авто»: Татарстан накроют сетью зарядок для электрокаров.