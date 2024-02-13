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Экономика 13 февраля 2024 08:43

Стоимость яиц в России опустилась на 3% с начала года

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С начала января 2024 года стоимость десятка яиц в розничных магазинах России снизилась до 129,08 рубля, или на 3%. Об этом, ссылаясь на зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, сообщает ТАСС.

«Неделю назад десяток яиц стоил в среднем 130,3 рубля. В начале января — 133,2 рубля», — привел он пример для сравнения.

По словам собеседника агентства, для сохранения цен в магазинах, гарантирующих доходность производства при росте затрат, необходимо заключение долгосрочных контрактов. При этом производители должны быть уверены, что их бизнес не станет убыточным.

По данным Татарстанстата, за прошедшую неделю цена десятка яиц в Татарстане снизилась на 0,56% — до 126,79 рубля.

#яйца
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