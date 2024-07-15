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Общество 15 июля 2024 08:00
ERID: 2Vtzqx3Tmc5
Стоимость услуг стоматологии Ортус на цифровую имплантацию снизили на 25%
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До конца лета стоимость услуг стоматологии Ортус на премиальную цифровую имплантацию снижена на 25%: с 45 000 до 34 000 рублей за каждую имплантацию*.
В летнюю акцию входят:
- Установка премиум импланта Дентиум СуперЛайн
- Хирургическим шаблон для точной установки имплантата;
- Компьютерная томография до и после установки имплантата;
- 3D-сканирование зубов, вместо классического слепка;
- Анестезия, установка формирователя, наложение шва.
Также сейчас в стоматологии Ортус действует двадцатипроцентная скидка на лечение зубов.* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
*подробности у администратора (843) 528-00-03
Лицензия ЛО-16-01-005378 от 14.09.2016
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