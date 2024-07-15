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Общество 15 июля 2024 08:00
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Стоимость услуг стоматологии Ортус на цифровую имплантацию снизили на 25%

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До конца лета стоимость услуг стоматологии Ортус на премиальную цифровую имплантацию снижена на 25%: с 45 000 до 34 000 рублей за каждую имплантацию*.

Фото: ООО «НЕОДЕНТ»

В летнюю акцию входят:

  1. Установка премиум импланта Дентиум СуперЛайн
  2. Хирургическим шаблон для точной установки имплантата;
  3. Компьютерная томография до и после установки имплантата;
  4. 3D-сканирование зубов, вместо классического слепка;
  5. Анестезия, установка формирователя, наложение шва.

Фото: ООО «НЕОДЕНТ»

Также сейчас в стоматологии Ортус действует двадцатипроцентная скидка на лечение зубов.* Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

*подробности у администратора (843) 528-00-03

Лицензия ЛО-16-01-005378 от 14.09.2016

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#стоматология
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