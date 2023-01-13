«Стоимость услуг адекватная»: Груничев объяснил причины роста коммунальных платежей

Пилотным регионом, где будут действовать региональные стандарты качества ЖКУ, влияющие на снижение тарифов, может стать Татарстан. Кроме того, в регионе планируется создание Фонда амортизации ЖКХ и установка в жилых домах «умных счетчиков». Об этих и других новшествах шла речь сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.

В Казани состоялась итоговая коллегия Госкомитета РТ по тарифам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Качество коммунальных услуг должно отвечать стоимости»

Рост тарифов ЖКУ, недавно произошедший в России и Татарстане, обусловлен необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры, предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.

«Стоимость коммунальных услуг достаточно адекватная как для предприятий, так и для населения. Качество должно отвечать стоимости. Поэтому мы должны разработать такой механизм, при котором если качество не отвечает параметрам, которые заложены в тарифном решении, будет применяться процедура фиксации и перерасчета коммунальных платежей в сторону уменьшения», – пояснил он.

Груничев напомнил, что индексация тарифов на коммунальные услуги во всех регионах страны по решению Правительства России в прошлом году произошла дважды – с 1 июля и с 1 декабря. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Соответственно, установленные тарифы с 1 декабря 2022 года будут действовать более полутора лет.

Груничев проинформировал участников коллегии о средних тарифах на коммунальные услуги. Так, тариф на электроэнергию составляет 4,68 руб./кВт⋅ч (с НДС), размер тарифа для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами, – 3,58 руб./кВт⋅ч (с НДС), а тарифа для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 3,28 руб./кВт⋅ч (с НДС). Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах установлен в размере 103,93 руб./человека в месяц (с НДС), в индивидуальных жилых домах – 112,74 руб./человека в месяц (с НДС).

«Основными факторами роста, кроме озвученных, являются рост цен на энегоресурсы и доведение заработной платы, особенно в сельской местности, до уровня минимального размера оплаты труда», – добавил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам.

Докладчик отметил, что помимо инструмента ограничения посредством предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги в Татарстане существуют и другие механизмы поддержки людей. Это субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают долю в 21%. Средний размер субсидии в регионе составляет от 900 до 1200 рублей в месяц. Так, общая сумма субсидий, выплаченных за 2022 год для 72 тыс. семей, составила более 1 млрд рублей. Кроме того, сохранены все меры социальной поддержки для льготников, их общая сумма по итогам года составила 4,3 млрд рублей.

«Кроме того, сохранен льготный понижающий коэффициент в части тарифа на электрическую энергию для сельских населенных пунктов», – подчеркнул Груничев.

Для населения проводится бесплатная замена приборов учета электроэнергии, бесплатно проводится газораспределительная сеть до границ домовладений, компенсируются расходы на покупку газового оборудования.

Груничев также сообщил, что до 2035 года во всех домах Татарстана будут повсеместно установлены «умные счетчики» на электроэнергию, которые существенно понизят расходы граждан. Также прорабатывается вопрос дальнейшей установки «умных счетчиков» и на другие коммунальные ресурсы.

Александр Груничев проинформировал участников коллегии о средних тарифах на коммунальные услуги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Средства Фонда инфраструктурного развития будут направлены на модернизацию сетей»

Новый подход к оплате инвестиционных мероприятий в сфере ЖКХ путем создания единого Фонда инфраструктурного развития предложил во время своего выступления Александр Груничев.

«Средства из фонда будут направлены на модернизацию объектов там, где это действительно необходимо. Будут финансироваться первоочередные программы по замене изношенных сетей по тем объектам, которые определит Кабмин Татарстана. С аналогичными предложениями выступали на экспертном совете ФАС России, а также регулятор Москвы», – сказал он.

Татарстан сохраняет лидирующую позицию по объемам финансирования инвестиционных программ регулируемых организаций среди регионов Приволжского округа. Количество инвестиционных программ в регионе ежегодно увеличивается, так же, как и доля тарифных источников в выручке, которая в 2023 году составит порядка 13%.

«За 2022 год освоение составило 100,5%. За счет инвестиционных программ организаций осуществлено строительство и реконструкция более 100 километров сетей, обновление порядка 260 основных фондов, произведен ввод более десяти новых объектов», – рассказал Груничев.

При этом остается ряд актуальных вопросов, которые необходимо решить в 2023 году. Это достижение полного охвата организации инвестпрограмм участниками рынка. Спикер отметил низкую активность заключения концессионных соглашений. Так, на сегодняшний день семь муниципальных районов даже не приступили к формированию концессионных соглашений, в двух районах – Буинском и Зеленодольском – работы ведутся медленно. При этом пять районов практически подошли к завершению работ.

«Важно помнить, что инвестпрограмма – не только финансовые средства, но и достижение определенных технических показателей. В противном случае производится корректировка тарифных решений в сторону снижения. Необходимо внедрить региональные стандарты по улучшению качества, технических и функциональных характеристик оказываемых услуг. Мы предлагаем данное решение апробировать в Татарстане в качестве пилотного региона», – отметил Груничев.

Он добавил, что в инвестиционных программах важно увеличивать источники финансирования и привлекать льготное кредитование – фонды ЖКХ, промышленности, цифровизации, средства регионального экологического оператора и другие.

О законодательных инициативах в регулируемых сферах рассказал Александр Тыгин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Инициативу Татарстана по обращению с жидкими отходами поддержали 35 субъектов»

Предложение Татарстана о введении госрегулирования тарифов на нецентрализованную систему водоотведения и транспортирование ТКО поддержано профильным комитетом Госдумы. Кроме того, инициативу Татарстана по обращению с жидкими отходами поддержали 35 субъектов страны. О законодательных инициативах в регулируемых сферах рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«На законодательном оформлении сейчас находится наше предложение о введении госрегулирования тарифов на нецентрализованную систему водоотведения и транспортирование ТКО», – отметил он.

Спикер рассказал, что предварительно в Татарстане была проведена аналитическая работа. Для этого была создана специальная рабочая группа. В результате сформировали предложения в сфере законодательного регулирования.

«Как показала жизнь, жидкие отходы оказались не менее актуальными, чем твердые. Итогом этой работы стала поддержка парламентом республики в ноябре прошлого года обращения к Председателю Госдумы России Вячеславу Володину и Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о совершенствовании правового регулирования обращения с жидкими бытовыми отходами и проекта федерального закона о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления. Предложения Татарстана нашли отражение в решении Ассоциации законодателей округа, которая проходила в прошлом году в Казани», – проинформировал Тыгин.

Он назвал ключевые вопросы, требующие дальнейшего законодательного регулирования. Это строительные отходы, создание и содержание контейнерных площадок, территориальные схемы, тарифное регулирование и другие.

«Поддержка нашего региона по теме жидких бытовых отходов со стороны 35 субъектов страны говорит о том, что мы на правильном пути и этот вопрос не урегулирован повсеместно», — заметил депутат Госсовета Татарстана.

Докладчик подчеркнул, что обращение парламента республики по жидким отходам рассмотрено профильным комитетом Госдумы по экологии. Законодательная инициатива сейчас находится на заключении Правительства России.

Говоря о работе предприятий ЖКХ в новом году, Алексей Песошин заметил, что особым приоритетом остается модернизация систем водоснабжения и водоотведения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы сдерживать рост тарифа на водоотведение, нужны “дорожные карты”»

Повышение качества услуг в сфере обращения с ТКО, разработка концепции развития транспортной отрасли и «дорожных карт» по подключению всех абонентов к централизованной системе водоотведения и новым БОС – такие главные задачи на 2023 год обозначил в заключение коллегии Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В начале выступления он отметил, что благодаря работе Госкомитета Татарстана по тарифам средний показатель роста индекса изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысил установленных 9% в большинстве муниципальных образований. Говоря о работе предприятий ЖКХ в новом году, он заметил, что особым приоритетом остается модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

«Чтобы была возможность максимально сдерживать рост тарифа на водоотведение, прошу руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований разработать “дорожные карты” по подключению всех абонентов к централизованной системе водоотведения и вновь введенным биологическим очистным сооружениям», – поручил Премьер-министр Татарстана.

Также же требует решения вопрос своевременной передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. В регионе есть объекты, которые не оформлены в муниципальную собственность, что не позволяет заключить концессионные соглашения. И, как следствие, не установлены соответствующие тарифы.

«В срок до 1 апреля 2023 года муниципальным образованиям нужно обеспечить регистрацию права собственности на ранее не оформленные объекты коммунальной инфраструктуры и завершить передачу указанных объектов в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям», – подчеркнул Песошин.

Острым, по его словам, остается вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами как по стоимости самой услуги, так и по качеству ее оказания.

«Прошу региональных операторов и управляющие компании обратить на это особое внимание. Нужен гибкий подход к оказанию услуги. Кроме того, жесткого контроля требуют принятые региональными операторами инвестиционные программы, мероприятия по которым учтены в тарифных решениях», – заметил Премьер-министр РТ.

Песошин отметил социальную значимость рынка транспортных услуг. По его мнению, высокая изношенность и недостаточные темпы обновления подвижного состава увеличивают затраты на эксплуатацию и себестоимость перевозок пассажиров общественным транспортом, что отражается на тарифе.

«Прошу Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана рассмотреть предложение Госкомитета по тарифам о разработке концепции развития транспортной отрасли в республике», – заключил Песошин.

В работе коллегии по итогам работы Госкомитета РТ по тарифам также принимали участие председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин и заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.