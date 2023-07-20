Стоимость поездок на море в России выросла на 10%

Средний чек поездки на море в России вырос в пределах 10% и составляет около 46 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он рассказал, что сделал запрос на 1 августа на недельный отдых двоих взрослых в отеле с завтраком по самым популярным туристическим направлениям. Минимальная цена семидневного пребывания в трехзвездочном отеле в Сочи составила 24,5 тыс. рублей, максимальная цена там же — 150 тыс. рублей. Цена «четверки» на этом курорте стартует от 40,8 тыс. рублей, а проживание в отеле категории пять звезд обойдется туристам в 176—279 тыс. рублей.

В Анапе, по его словам, близкие цены. Отель категории «три звезды» — от 25 тыс., «четверка» — 59 тыс. и 5 звезд — от 59 тыс. В Крыму гостиница три звезды стоит от 12 тыс. рублей, 4 звезды — от 29 тыс. и 5 звезд — от 67 тысяч.

Отдых в Абхазии Уманский обозначил как «условно внутреннее направление», из-за того что добираются туда, как правило, через Сочи. Проживание в гостинице категории три звезды для двоих начинается с 21 тыс.рублей, 4 звезды — 54 тыс., а пятизвездочных отелей на 1 августа в наличии там уже нет.

Спикер также отметил тренд этого сезона в Сочи — желание людей поехать в горы. «Горный кластер в этом году показывает тоже очень хорошую загрузку. А цены там примерно на 20% ниже, чем на море», — сообщил он.