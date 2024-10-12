Стоимость строительства частного дома в России выросла на 16% с начала года

Сейчас построить дом в России стоит в среднем 5,8 млн рублей. При этом на рынке подобные проекты продают по 7,5 млн рублей (средняя стоимость). Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на экспертов отрасли.

Уточняется, что за 9 месяцев 2024-го стоимость возведения частного дома подорожала на 16% (в январе было 5 млн рублей).

Что касается готовых домов, которые есть в продаже за 7,5 млн рублей, то, как правило, их площадь составляет около 117 «квадратов».

Причем, если строить дом «с нуля», то застройщики предлагают россиянам два стиля архитектуры - классический (38,3%) и европейский (25,8%).

Как прогнозируют аналитики рынка, загородная недвижимость на данный момент адаптируется к новым условиям. Сейчас доля выдач ипотеки на ИЖС снизилась с 15% до 3%, но ситуация улучшится после снижения ключевой ставки ЦБ и возрождения ИЖС на рыночных условиях. Кроме того, со временем этот рынок адаптируется к работе с эскроу счетами.