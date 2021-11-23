Стоимость содержания кошек в Татарстане из-за инфляции выросла на 7,5%

Цены на товары и услуги, необходимые для содержания дома кошек, за год выросли в Татарстане на 7,5%, подсчитали эксперты Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

В «Индекс содержания кота» вошли стоимость осмотра ветеринара, цены на корм и прививки для животных. Для подсчета использовались данные Росстата за октябрь 2020-2021 годов.

Меньше всего за год подорожали прививки – на 3%. Сухой корм вырос в цене на 7%, мороженая рыба – на 11,4%, молоко – на 6,5%. Осмотр питомца в ветеринарной клинике за год подорожал на 10,3%.

«Увеличение стоимости кормов и прививок связано в основном с ростом расходов на производство и транспортировку этих товаров. На подорожание услуг ветеринаров повлияло увеличение затрат на оплату труда специалистов, коммунальные услуги, расходные материалы и оборудование», – говорится в исследовании.

«Индекс содержания кота» – 7,5% оказался ниже инфляции в республике, которая в октябре 2021 года составила 8,2%.