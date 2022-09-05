Власти Казани рассказали о стоимости школьных обедов в новом учебном году

В новом учебном году в Казани не будут повышать плату за школьное питание. Она не менялась с апреля 2021 года, сообщила на деловом понедельнике генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Для учеников старших классов предлагаются комплексный обед стоимостью 48 рублей и по меню свободного выбора — 73 рубля. Также им предоставляется льгота на питание 8,3 рубля в день. Также 18% учащихся средней и старшей школы из малообеспеченных семей продолжат получать бесплатное горячее питание за счет муниципального бюджета», — отметила она.

По словам Римы Мухамедшиной, за дополнительную плату учащиеся могут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей, а также суп в ассортименте за 16 рублей.

С 1 сентября предусмотрено нововведение для учеников младших классов: пересмотрено меню бесплатного горячего питания.

«Мониторинг показал, что не все дети готовы кушать горячий мясной завтрак. Поэтому было решено разработать и предложить на выбор второй вариант комплекса, в котором будет больше крупяных и молочных блюд: каши, сырники, блинчики, кисломолочные продукты. Право выбора комплексного питания останется за родителем и будет оформляться по письменному заявлению», — уточнила Мухамедшина.