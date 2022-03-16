Стоимость школьного питания в школах Татарстана не повысится до конца учебного года

Объем продуктов в Департаменте социального питания Казани позволит до конца этого учебного года не увеличивать цены на питание детей в школах и детских садах, сообщила директор Департамента Рима Мухамедшина во время визита мэра Казани Ильсура Метшина с целью оценить работу и запасы ведомства.

Во время осмотра Рима Мухамедшина продемонстрировала мэру Казани запасы продуктов, которых хватит на полтора месяца функционирования без пополнения складов. Она подчеркнула, что в настоящее время сбоев в поставках нет, а складские запасы были увеличена почти в три раза.

«Продукты питания представлены на складах Департамента в полном необходимом объеме. Среди всех наших поставщиков 90% составляют отечественные производители, причем среди них 60% – это республиканские поставщики», – сообщила директор Департамента.

Система складских помещений и холодильного оборудования общей площадью 4 тыс. кв.м обеспечивает хранение 1 тыс. тонн продовольственных продуктов. Из них 180 тонн – фрукты и овощи, 290 тонн сыпучих продуктов, 480 тонн мяса, птицы и рыбы, а также 170 тонн бакалеи.

«В рамках работы антикризисного штаба, который мы создали, одно из важнейших направлений – это питание наших детей. Та база, которая создана за последние 10 лет, позволяет видеть битком забитые склады, что позволит до конца учебного года кормить детей без повышения цен», – отметил Метшин.