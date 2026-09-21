Стоимость ремонта и обслуживания автомобилей в 2026 году может вырасти на 20%

Цены на ремонт и обслуживание автомобилей в 2026 году вырастут на 20%. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

По ее словам, компания ожидает рост среднего чека в диапазоне 15–20% по итогам 2026 года. Основные драйверы – дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов.

Эксперт также обратила внимание на нарастающее расслоение рынка. Часть автомобилистов в этом году будет стремиться минимизировать расходы, выбирая самые дешевые варианты обслуживания, тогда как другие, напротив, станут больше вкладываться в профилактику и выбирать технически грамотные решения.

Что касается запчастей, то в первом полугодии 2026 года средние цены на детали выросли на 15–20%. Базовые расходники подорожали на 9–15%, а редкие узлы, электроника и кузовные элементы – на 15–25%. До конца года аналитики компании прогнозируют дополнительный прирост цен на автозапчасти в среднем на 5–7%.