Стоимость размещения в гостиницах Казани выросла на 10% за год

Стоимость размещения в гостиницах Казани в 2025 году выросла не более, чем на 10% по сравнению с 2024-м. Об этом «Татар-информу» сообщила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова.

Ранее сообщалось, что в Москве в первой половине 2025 года средняя загруженность гостиниц сократилась на 3,2% год к году, до 70%. Это связано с ростом цен на размещения в отелях, происходящим на фоне стабильного в последнее время роста турпотока в российскую столицу, пишет «Коммерсантъ».

«Цены, безусловно, из года в год растут. Не стоит забывать, что у гостиниц растет и расходная часть, растут цены со стороны поставщиков, коммунальные услуги, а это все влияет на себестоимость номера. Но цены на размещение в гостиницах Казани растут не более чем на 10%», – сказала собеседник агентства.

Что касается спроса на номера в казанских гостиницах, то в первой половине 2025 года он снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2024-го.

«Исходя из событий прошлого года, спрос и загрузка номеров в гостиницах Казани была выше, по сравнению с тем, что в этом году происходит», – уточнила Гадзаова.

Напомним, что в 2024 году в Казани проходил международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал. Также столица РТ стала местом проведения саммита стран БРИКС, экономического форума «Россия – Исламский мир» и форума Kazan Digital Week.