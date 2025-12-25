Стоимость проезда в поезде от Казани до аэропорта вырастет до 150 рублей

На маршруте пригородного поезда Казань – Аэропорт, от начальной до конечной станции, будет действовать фиксированная стоимость проезда – 150 рублей. Сейчас она составляет 76 рублей. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции генеральный директор пригородной пассажирской компании «Содружество» Азат Ахметшин.

«Внутри этого маршрута будет действовать зонный тариф. И жители населенных пунктов, которые на этом участке расположены, поедут по зонному тарифу. То есть это – 46 рублей, с учетом индексации», – рассказал он.

По словам Ахметшина, в Татарстане с 1 января стоимость проезда в электричках в первой и второй зонах вырастет на 4,5% – до 46 рублей. «Это будет равно стоимости проезда в городском общественном транспорте. Сегодня – 44 рубля», – уточнил он.

Гендиректор компании добавил, что уровень тарифа для населения экономически обоснован. «Татарстан придерживается достаточно демократичных позиций в области установления тарифов для населения. Например, в Чувашии полкилометровый тариф – 4 рубля 33 копейки. Умножьте на 20 км. В Кировской области десятикилометровая зона – 37 рублей. Умножаем на две зоны», – подчеркнул он.