Стоимость проезда в общественном транспорте Питера с нового года вырастет на пять рублей

В Северной столице России с нового года подорожает проезд в общественном транспорте. Информация об этом размещена на официальном сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

«Гостевые» тарифы, которые предусмотрены на разовые поездки для туристов и гостей города, увеличатся на 5 рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном транспорте — 60 рублей.

Одна поездка по единому электронному билету «Подорожник» будет стоить 45 рублей в метро и 40 в наземном транспорте. Увеличение составит 4 рубля.

С нового года стоимость поездки в метро по карте МИР составит 46 рублей (при оплате через турникет) и 41 рубль при оплате приложением MIR Pay. Как отмечают в профильном комитете, стоимость поездки с оплатой через «Единую карту Петербуржца» уменьшится — она составит 35 рублей (снижение 4 рубля) при оплате в турникете и 31 рубль (минус 2 рубля) при оплате токенизированной картой.

С 1 января 2022 года ожидается повышение стоимости поездки по льготным билетам для пенсионеров, студентов и школьников.