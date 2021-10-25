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25 октября 2021  14:26

Стоимость проезда по платным дорогам в РФ может увеличиться до 8 рублей за километр

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Министерство транспорта РФ предложило повысить тариф за проезд автомобилей по платным дорогам до 5–8 рублей за километр. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, стоимость может вырасти с 3,65 до 8 рублей за километр по новым дорогам, а по действующим — до 5 рублей. Текущий средний показатель тарифа по РФ составляет 2,65 рубля за километр.

В Минтрансе объяснили, что повышение стоимости проезда позволит реализовать сложные проекты и обеспечить возврат внебюджетных средств, привлеченных для строительства платных дорог.

Плата за проезд по мостам и путепроводам также может вырасти — с 21 до 29 рублей за километр.

#транспорт #минтранс рф
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