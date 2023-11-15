Стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей

Стоимость проезда по платной скоростной автодороге М12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель проекта седьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Дмитрий Костин.

«Плата сейчас рассчитывается. Знаю, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тыс. рублей, а это середина пути [до Казани]. Предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. рублей», — сказал спикер.

По словам Костина, система взимания платы «Свободный поток» заработает сразу после запуска седьмого этапа трассы в Татарстане. Машины будут проезжать без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики.

Счет за проезд сформируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния. Сумма спишется с транспондера, или же ее можно будет оплатить после поездки через мобильное приложение, личный кабинет в различных сервисах.

Скоростная трасса М12 объединит Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию. Путь от Москвы до Казани сократится в два раза и займет всего 6,5 часа.

Создание магистрали М12 «Восток» — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора „Европа — Западный Китай“» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.