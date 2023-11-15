Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стоимость проезда по М12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей
Стоимость проезда по платной скоростной автодороге М12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. рублей. Об этом сообщил руководитель проекта седьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Дмитрий Костин.
«Плата сейчас рассчитывается. Знаю, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тыс. рублей, а это середина пути [до Казани]. Предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. рублей», — сказал спикер.
По словам Костина, система взимания платы «Свободный поток» заработает сразу после запуска седьмого этапа трассы в Татарстане. Машины будут проезжать без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики.
Счет за проезд сформируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния. Сумма спишется с транспондера, или же ее можно будет оплатить после поездки через мобильное приложение, личный кабинет в различных сервисах.
Скоростная трасса М12 объединит Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию. Путь от Москвы до Казани сократится в два раза и займет всего 6,5 часа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»