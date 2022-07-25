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Ру Тат
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Транспорт
25 июля 2022  10:52

Стоимость проезда на автобусе Казань — Иннополис повысится с 1 августа

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С 1 августа в Татарстане повысится стоимость проезда на автобусном маршруте Казань — Иннополис. Информация появилась в Telegram-канале InnoBus 2.0.

Таким образом, при оплате картой пассажиры начнут платить 160 рублей вместо 125, а наличными — 200 вместо 150. Изменится цена и льготных билетов, предназначенных для детей младше семи лет, — их стоимость достигнет 80 рублей.

Оплата по карте INNOID сохранится на прежнем уровне — 125 рублей. Однако для этого необходимо приобрести 30 поездок на один месяц.

«Повышение цены связано с подорожанием топлива на 8%, на прочие горюче-смазочные материалы — от 30 до 200%», ростом цен на техобслуживание и общей инфляцией, говорится в сообщении.

#стоимость проезда #иннополис
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