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Стоимость посуточной аренды жилья в Казани летом выросла на 15%
Посуточная аренда жилья в Казани этим летом подорожала сразу на 15% в сравнении с цифрами 2022 года. Сейчас она в целом составляет 4,5 тыс. рублей за сутки — 4-е место по стране, сообщает РИА Новости.
В целом по стране стоимость жилья, арендуемого посуточно, тоже выросла на 15%, однако средняя сумма здесь чуть ниже — 4,2 тыс. рублей. Самым дорогим летом оказалось жилье в Сочи — 5080 рублей, Петербурге — 4740 рублей и Геленджике — 4690 рублей.
В тройке самых популярных направлений у туристов летом оказались Санкт-Петербург, Москва и Казань.
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