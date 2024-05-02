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Общество 2 мая 2024 16:26

Стоимость поездки на автобусе по маршруту «Казань – Иннополис» подорожает с 3 мая

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Стоимость проезда на автобусе из Казани в Иннополис подорожает до 250 рублей при оплате наличными и до 230 рублей при оплате картой. Относительно «старых» цен рост составит 50 рублей (+25%). Ранее билет стоил 200 и 180 рублей соответственно.

Как сообщили в телеграм-канале InnoBus 2.0, где публикуется все связанное с «иннополисным» транспортом, решение о повышении приняли, чтобы улучшить качество поездок. Новые цены начнут действовать уже с 3 мая 2024 года.

Напомним, что в IT-город из столицы Татарстана следуют автобусы под номерами 106 и 108.

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