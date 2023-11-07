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Экономика 7 ноября 2023 10:56

Стоимость подержанного авто в Татарстане превысила 1,5 млн рублей

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Средняя цена на подержанный автомобиль по всему рынку Татарстана составляет 1 550 038 рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщили эксперты «Авито», проанализировав стоимость б/у машин на сервисе.

Также аналитики сравнили стоимость самых популярных машин у жителей Татарстана. Согласно предоставленным данным, самым недорогим подержанным автомобилем в республике стал ВАЗ (LADA) Kalina, который стоит около 440 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется ВАЗ (LADA) Granta (560 тысяч рублей).

Иномарки же стоят дороже миллиона. Так, средняя стоимость Kia Rio – 1,075 млн рублей, Volkswagen Polo – 1,118 млн рублей, а Hyundai Solaris – 1,160 млн рублей.

Марка, модель

Средняя цена, руб.

ВАЗ (LADA) Kalina

440,000

ВАЗ (LADA) Granta

560 000

Kia Rio

1 075 000

Volkswagen Polo

1 118 227

Hyundai Solaris

1 160 000
#автомобиль #аналитика #цены #Татарстан
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