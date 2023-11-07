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Стоимость подержанного авто в Татарстане превысила 1,5 млн рублей
Средняя цена на подержанный автомобиль по всему рынку Татарстана составляет 1 550 038 рублей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщили эксперты «Авито», проанализировав стоимость б/у машин на сервисе.
Также аналитики сравнили стоимость самых популярных машин у жителей Татарстана. Согласно предоставленным данным, самым недорогим подержанным автомобилем в республике стал ВАЗ (LADA) Kalina, который стоит около 440 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется ВАЗ (LADA) Granta (560 тысяч рублей).
Иномарки же стоят дороже миллиона. Так, средняя стоимость Kia Rio – 1,075 млн рублей, Volkswagen Polo – 1,118 млн рублей, а Hyundai Solaris – 1,160 млн рублей.
|
Марка, модель
|
Средняя цена, руб.
|
ВАЗ (LADA) Kalina
|
440,000
|
ВАЗ (LADA) Granta
|
560 000
|
Kia Rio
|
1 075 000
|
Volkswagen Polo
|
1 118 227
|
Hyundai Solaris
|
1 160 000
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