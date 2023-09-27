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Стоимость по пересадочному тарифу в Казани вырастет до 35 рублей
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С 1 октября 2023 года в рамках тарифа «Трамвай 60 минут» стоимость одной поездки составит 35 рублей с неограниченным числом пересадок в одном направлении в течение 60 минут, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Тариф с фиксированным ресурсом в 10 поездок будет стоить 350 рублей.
Для пользования тарифом с произвольным ресурсом необходимо заранее его выбрать при пополнении транспортной карты. Смена тарифа возможна только при отсутствии ресурса на карте.
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