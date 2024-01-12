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Стоимость платного обучения в вузах может подорожать до 12%
С 2024 по 2025 год обучение в вузах России на платной основе может стать дороже на 10–12%. Об этом газете «Известия» рассказал президент Ассоциации негосударственных вузов РФ Владимир Зернов.
«Это будет повышение стоимости обучения. По нашим оценкам, оно произойдет в пределах 10–12%», — пояснил собеседник издания.
Среди причин, которые повлияют на рост стоимости высшего образования, эксперт назвал увеличение тарифов за ЖКХ и электроэнергию (в 2023 году они не повышались), а также выросшие затраты на программное обеспечение, так как многие импортные поставщики уходят с российского рынка, но заменить их пока некем. Также Зернов напомнил, что вузам необходимо будет компенсировать рост зарплат преподавателей.
«Действительно, стоимость обучения в 2024 году подорожает, так как происходит рост затрат вузов на реализацию образовательных программ», — подтвердила этот прогноз глава управления приемной комиссии РЭУ имени Г. В. Плеханова Аюрика Батуева.
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